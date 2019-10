Intercettato da Dazn al termine del primo tempo tra Fiorentina e Udinese, l’attaccante friulano Ilija Nestorovski ha commentato il primi 45′: “Tutta la settimana abbiamo detto che non dobbiamo lasciare i contropiedi alla Fiorentina, sono la loro forza. Abbiamo occupato bene il campo, siamo pericolosi e avevamo anche segnato. Non so se era mano o no, ma ci riproveremo”.