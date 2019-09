Nesti: “Chiesa è tornato quello dei tempi d’oro”. Su Ribery…

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Carlo Nesti ha parlato così della Fiorentina vittoriosa a San Siro contro il Milan:

La Fiorentina ha sfruttato l’arma congeniale in queste partite quando hai un uomo in più, confermando la giornata ottima di Ribery ma anche di Chiesa che è tornato quello dei tempi d’oro. Se Ribery non ha la prontezza di riflessi di sollevare la gamba quando sente l’impatto, sull’intervento di Musacchio rischia di rompersi la gamba. Il cartellino rosso è meritato, se lo è andato a cercare. Gol spettacoloso di Ribery, da scuola di finte, perché ha fintato sia sull’avversario diretto sia nella traiettoria di tiro verso il portiere. Non è una meteora, è un fenomeno con motivazioni che nel Bayern non aveva più.