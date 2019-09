Nesti: “Ai punti la Fiorentina avrebbe meritato di vincere”

Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Carlo Nesti ha commentato lo 0-0 tra Fiorentina e Juventus:

Ai punti avrebbe meritato di vincere la Fiorentina. Montella ha rinunciato alla punta centrale e ha optato per due attaccanti larghi, non dando punti di riferimento alla difesa bianconera, con De Ligt che è apparso legnoso e deve progredire. Per la Juventus è stata finora la peggior partita dell’anno. Sarri per ora sta cercando più che altro l’affiatamento, per questo non sta cambiando tanto, ma la scelta non è stata azzeccata perché la Juve è stata sovrastata da un’ottima Fiorentina.