Neo diplomati viola: le congratulazioni della Fiorentina

Il comunicato della Fiorentina su violachannel.tv sui neo diplomati viola:

ACF Fiorentina desidera congratularsi con i propri tesserati che in questi giorni hanno superato la prova di maturità: complimenti a Brancolini, Chiorra, Dutu, Spedalieri, Spalluto e Agostinelli per avere raggiunto questo importante traguardo. La Società ringrazia il corpo docente Fiorentina School per la professionalità e l’attenzione dimostrata nei confronti degli alunni e per la preparazione che ha saputo fornire ai nostri ragazzi in un momento così difficile anche sotto l’aspetto della didattica e dell’insegnamento a distanza.