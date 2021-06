Nella testa di Gattuso

La missione di Gattuso: una Fiorentina che scateni l'entusiasmo e accorci il gap con le big

Firenze freme e non vede l'ora di viversi a 360° Rino Gattuso. Il primo assaggio di Fiorentina il tecnico lo ha vissuto in queste ore, quanto basta per capire che l'affetto e la passione dei tifosi viola potranno essere un compagno di viaggio fondamentale nel percorso toscano di Gattuso. Adesso un po' di vacanze per tutti, da luglio invece l'avventura inizierà anche dentro il campo, l'arena per eccellenza di mister Gattuso, il luogo in cui si sente protetto e così sarà per i suoi calciatori. Ecco, appunto, i calciatori. I nomi che stanno circolando in questi giorni per il mercato viola sono di tutto rispetto, finalmente, perché il calcio si fa sì con gli allenatori bravi, ma prima ancora con i calciatori forti. La Fiorentina per tornare a lottare per l'Europa ha bisogno di accorciare un gap che ad ora è surreale, ma con una campagna acquisti di rispetto le distanze si possono assottigliare notevolmente fin da subito. E Gattuso ha le idee chiare, anche se ancora non ha valutato da vicino la rosa. Ben venga Sergio Oliveira, un calciatore che può ricordare per certi versi l'arrivo di Borja Valero nella prima Fiorentina di Montella. Oltre alla conferma di Vlahovic e due esterni offensivi di livello però non bisogna dimenticare come ai gigliati urga ritrovare un vero leader difensivo. Missione che a Rino riuscirà, basta premere il tasto rewind e riguardare Romagnoli nel suo Milan e l'ultimo Koulibaly di Napoli. I motivi per tornare a sorridere ci sono e non era scontato, adesso massima fiducia in società e Gattuso, che intanto ha già messo anima, cuore e testa alla Fiorentina, anche in vacanza.