Nela su Florenzi: “Può essere un buonissimo acquisto per la Fiorentina”

L’ex giocatore, tra le altre, Sebino Nela, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Non so chi farà la partita. Se tutte e due aspettano, vedremo uno 0-0. Non so cosa voglia dire approccio alla partita. Si deve arrivare alla partita con la giusta concentrazione e attenzione. Se si parla di approccio, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Per 95 minuti voglio vedere la mia squadra sul pezzo, poi vedremo quale sarà il risultato. Questo vogliono vedere i tifosi. L’impegno alla base di tutto.

Florenzi? Si è sempre comportato bene. Fonseca è stato chiaro con lui. C’è scalpore visto è un nazionale, ma per Fonseca è semplicemente una scelta. Non so se può essere una buona piazza per lui. A questi livelli possono contare il procuratore e la famiglia. Per la Fiorentina potrebbe essere un buonissimo acquisto, gioca in tre ruoli. Con Garcia ha giocato bene.