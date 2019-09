Nela: “Fiorentina? Ok il calendario difficile, ma la striscia senza vittorie è troppo lunga”

A TMW Radio, l’ex calciatore Sebino Nela ha commentato così l’ultimo turno di campionato e in particolare la sfida fra Atalanta e Fiorentina:

La Fiorentina non riesce a vincere da troppo tempo. E’ questa al momento. Lo scorso anno si sono salvati all’ultima giornata. Non so se stanno facendo ragionamenti in società. E’ vero che hanno avuto incontri difficili, ma questa striscia non positiva si sta allungando sin troppo.