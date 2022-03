Nazionali, sono tre su tre i viola convocati dalla Serbia

La Serbia si affida ancora al nucleo della retroguardia viola e al terzino di riserva

Sorridono Milenkovic e Terzic: la Serbia, impegnata in amichevole durante la pausa nazionali contro Ungheria e Danimarca, ha chiamato entrambi a far parte della rosa di Stojkovic. C'è anche Nastasic, che continua a non giocare in viola ma ad essere selezionato dalla sua rappresentativa.