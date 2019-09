In occasione della selezione della Nazionale under 15, in programma il 3 ottobre 2019 alle ore 11.15 presso il CTF di Coverciano, il tecnico Federale Patrizia Panico ha convocato i seguenti calciatori della Fiorentina:

MORO DOMENICO – COMUZZO PIETRO – FRAGNELLI JACOPO – IEVOLI MATTIA – SALTALAMACCHIA MATTIA – PRESTA FRANCESCO

Lo scrive violachannel.tv.