Nastasic spara a zero: “Fiorentina, sarà un anno molto brutto”

Ricorderete certo Matija Nastasic, giovane scoperta della difesa viola, ceduto al Manchester City dopo ottime prestazioni in maglia gigliata. A Lalaziosiamonoi.it, in occasione della finale di Supercoppa a Riyad, il difensore, adesso allo Schalke 04, ha detto che non disdegnerebbe un eventuale ritorno in Serie A, per vincere la quale vede l’Inter come favorita, prima di chiudere con questa frase sulla sua ex squadra, la Fiorentina:

Davvero male, incredibile. Spero che si riprenda, ma ho come la sensazione che sarà un anno molto brutto.