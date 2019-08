Nassi, stilettata alla Fiorentina: “Senza sede e centro sportivo non si va lontano. Competitivi in due anni”

Intervistato da RTV38, l’ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi ha parlato delle prospettive che accompagnano la squadra viola: “Commisso? Speriamo bene, bisogna dargli tempo. Alla Fiorentina vanno gettate le fondamenta per costruire una società stabile e di grande livello come Firenze merita e ha dimostrato di valere in passato. Mancano troppe cose: una sede, un centro sportivo, cose non impossibili. Io ho sempre detto di catturare Romei e la sua Settignanese, così da avere il centro sportivo a due chilometri dallo stadio. Serve costruire una mentalità per essere competitivi in Italia e all’estero, come hanno fatto l’Atalanta, il Sassuolo: senza questo non si va lontano perché non bastano più i calciatori. Chiesa? Vedo come Cellino ha vissuto l’affare Tonali, poteva venderlo in qualunque momento ma è rimasto imperturbabile sulla posizione di non cederlo quest’anno perché intelligentemente sa che il suo prezzo potrà salire. Per Federico va convinto suo padre e l’entourage. Altrimenti se il prezzo sarà giusto se ne andrà, e la Fiorentina cercherà gente di qualità per costruire una squadra che al momento non faccia soffrire ma che nel giro di due anni sia competitiva”.

