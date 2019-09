Nassi: “La Fiorentina è tra i primi venti club al mondo, deve essere un onore giocarci”

Ecco il pensiero di Claudio Nassi, noto ex dirigente sportivo, questa sera a 30° Minuto:

La priorità della nuova società deve essere quella, quest’anno, di porre le basi in vista del prossimo campionato, quando la Fiorentina dovrà essere, giocoforza, tra le protagoniste assolute del calcio italiano. Il club viola merita di tornare ai vertici, per storia e prestigio è ancora tra i primi venti al mondo, deve essere un onore per ogni calciatore indossare la maglia col giglio. Grandissimi giocatori sono stati qui. Chiesa? E’ uno dei giovani più forti in circolazione, per ora non segnerà tanti gol ma corre, fa assist ed ha uno scatto impressionante. Come vedo il nuovo assetto societario? La mia struttura ideale è quella della Lazio, che ha il presidente, un manager e l’allenatore che prendono le decisioni. Certamente Commisso, stando in America, deve per forza demandare. Lo stadio? Io farei il restyling del Franchi, è l’impianto più bello d’Italia, altre società come Udinese o Atalanta hanno preferito ammodernare quello già esistente piuttosto che farne uno nuovo.