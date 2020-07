Nassi: “Barone cerchi di imparare. Fiorentina deve stare zitta e limitare i danni”

Claudio Nassi, esperto dirigente sportivo, con esperienza anche alla Fiorentina, ha parlato a RTV38: “Joe Barone lasci perdere le scalate in Lega Calcio. Viene da un altro continente, stia tranquillo e cerchi di imparare, di inserirsi piano piano in un tessuto calcistico italiano che non è tra le cose più semplici. Hanno dimostrato finora di non aver capito le difficoltà che ci sono nel calcio, si mettano in fila e cerchino di imparare, poi piano piano verranno fuori. La Fiorentina deve stare zitta fino alla fine del campionato, per cercare di limitare i danni e uscire da una situazione di classifica non bella. A Commisso, quando torna a Firenze, consiglierei di tirare le somme sul lavoro svolto e prendere le decisioni giuste. È importante che si circondi di persone giuste, la Fiorentina è un club importante e sono stati commessi troppi errori. Nuovo allenatore? Prima la salvezza, poi il resto. Questa è solo una distrazione che porta confusione. Castrovilli e Chiesa? Basta parlarne, non ha più senso fino alla fine del campionato”.