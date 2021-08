Nasce Fiorentina Bridge: la società lancia la rete con i partner commerciali

Il comunicato apparso sulla piattaforma ufficiale gigliata

“L’emergenza sanitaria dell’ultimo anno e mezzo ha richiesto un approccio necessariamente diverso per tutte le aziende, chiamate a fare sistema reinventando il proprio modello di business. Per rispondere a queste esigenze il Club ha pensato a nuove opportunità di interazione tra i Partner Viola con l'obiettivo primario di rafforzare la rete e consolidare il valore creato in questi anni. Per questo motivo, la società ha voluto realizzare un punto d’incontro virtuale per i propri Partner, un «Ponte Viola» in grado di annullare le distanze e coniugare ambienti reali e virtuali in un’unica piattaforma interamente personalizzata. Da qui nasce Fiorentina Bridge, un mondo digitale che unisce la forza dei social network e la dinamicità del live streaming” ha commentato il Revenue Manager Tommaso Bianchini.