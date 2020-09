Il sindaco Dario Nardella è intervenuto ai microfoni di Toscana Tv commentando anche il ritorno in città del presidente viola Rocco Commisso:

Avremo modo di vedere presto Commisso. Sono felice che sia qui, gli mando un grandissimo messaggio di bentornato. E’ un bene che lui sia qua, anche se abbiamo proseguito a lavorare anche nei mesi in cui era in Usa. In realtà non ci siamo mai fermati. Ora vogliamo dare un’accelerata per quanto riguarda lo stadio