Nardella: “Contento che la Fiorentina si sia schierata subito a favore dello stop”

Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze, a 30° minuto sull’emergenza coronavirus:

Sono a casa e sto bene. Mi sono arrabbiato perchè sebbene la gran parte dei cittadini rispetti l’ordinanza c’è sempre una minoranza che rischia di rovinare tutto. Tutti noi inizialmente abbiamo sottovalutato il virus, ora però dobbiamo vincere questa battaglia. Non ci sono vie d’uscita, bisogna stare a casa e ci saranno sanzioni penali per chi non rispetta l’ordinanza. La crescita in Toscana si sta stabilizzando, stare a casa porta i suoi frutti. Fiorentina? Benchè la viola sia una delle squadre più colpite, la società si è subito schierata a favore dell’interruzione del campionati e di questo sono molto contento.