Nardella: “Restyling Franchi orgoglio nazionale, procedura in arrivo”

Il sindaco annuncia con orgoglio le novità in tema di ristrutturazione dello stadio di Firenze

"Abbiamo parlato del bando, ho informato il Ministro Franceschini della conferenza stampa nel corso della quale lo presenteremo. La procedura di conversione dei decreti che riguardano i progetti di finanziamento via Recovery Fund come il Franchi è in dirittura d'arrivo in Parlamento. Non si parla di uno stadio qualunque, si parla dello stadio di Firenze: ho trovato grande attenzione da parte di tutti, è un progetto di livello nazionale e io come tutta l'Italia ne vado orgoglioso".