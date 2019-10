Nardella: “Raccogliamo la sfida di Rocco, vogliamo rispettare la scadenza”

Insieme a Rocco Commisso, anche Dario Nardella si concede per qualche battuta ai giornalisti dopo l’incontro di oggi del presidente della Fiorentina: “Noi raccogliamo la sfida, i tre punti di Rocco sono anche i nostri. Lavoreremo perchè si possa definire in tempi rapidi tutti gli aspetti, a partire dal valore dell’area. C’è sintonia e stiamo lavorando con grande determinazione. Rocco ci ha detto che vorrebbe avere lo stadio pronto per la stagione 2023/24 ed è l’obiettivo che ci diamo anche noi”. LE PAROLE DI COMMISSO