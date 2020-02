Nardella: “Nuova Mercafir progetto strategico. Primo lotto area nord si farà a prescindere dallo stadio”

Mercafir e Comune presentano il nuovo mercato agroalimentare a Palazzo Vecchio. Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze:

Sono soddisfatto del lavoro dell’assessorato all’urbanistica e allo sviluppo economico, dei nostri uffici e di tutti coloro che hanno preso parte alla questione. Oggi è un giorno importante, il bando per la vendita è già online. Per la nuova Mercafir: abbiamo sempre detto che è un progetto strategico della nostra città. I nuovi mercati generali sono attesi da molti anni ed è un progetto necessario e a sé stante. Ieri mattina gli Ass. Del Re e Gianassi col Pres. Lucibello hanno incontrato gli operatori, che hanno apprezzato e condiviso il progetto. I tecnici della Mercafir hanno fatto una corsa che ci permetterà di rispettare i nostri piani di tempistica per la realizzazione del primo lotto nell’area Nord. È un investimento che supererà i 30 milioni di euro, che noi facciamo a prescindere dalla vendita dell’area per fare lo stadio. Le risorse necessarie vanno individuate prima di incassare i soldi derivanti dalla vendita dell’area Sud; siamo preparati e attrezzati senza dover aspettare niente e nessuno. Il progetto risponde alle esigenze più avanzate di logistica, flessibilità e innovazione, costruito su misura per le esigenze degli operatori del polo.