Nardella: “Modello stadio come quello per la realizzazione della tramvia”

Dopo la foto di ieri che ritraeva il sindaco Dario Nardella al lavoro con i suoi collaboratori per provare a sbloccare definitivamente la questione-stadio, il primo cittadino di Firenze è stato intercettato da Italpress e ha parlato del futuro relativo al nuovo impianto alla Mercafir: “Volevo sottolineare il fatto che noi preferiamo fare invece che comunicare, anche perché siamo più bravi a fare che a comunicare. Sullo stadio sto applicando lo stesso metodo di lavoro che ho applicato nello scorso mandato per fare le due linee della tramvia: task force, incontri periodici e continui. E attenzione ai fatti, tempi e procedure con massima determinazione e serietà. Il modello usato per fare le tramvie è lo stesso che ho deciso di utilizzare come lavoro per quanto riguarda lo stadio”.