“Nardella isolato dai sindaci. Fiorentina deve restare al Franchi”

“Nardella è il Sindaco metropolitano, ma sembra che nessuno glielo riconosca più. E’ isolato e solo contro tutti! Quei furbetti dei Sindaci Pdini quando c’è da prendere (tramvia e progetti di sviluppo che portano oneri di urbanizzazione) si precipitano ad arraffare tutto il possibile. Più che campanilismo è l’egoismo della sinistra che pensa solo al proprio orticello comunale senza avere una visione di insieme. Quando c’è da aiutare Firenze o pensare in ottica di area metropolitana (aeroporto, termovalorizzatore) i furbetti si defilano o addirittura montano la rivolta contro Firenze.

Al di là dell’isolamento politico di Firenze, si sta dimostrando fallimentare la linea del sindaco di obbligare Rocco Commisso ad investire alla Mercafir. La Fiorentina deve restare al Franchi, anche in questi giorni si stanno moltiplicando gli appelli a tenere il Franchi vivo. Il restyling dello stadio si può fare in pochi anni, ci sono progetti già pronti che rispettano anche i requisiti della Sovrintendenza, perché il sindaco non li verifica? Non si capisce l’ostinazione di voler andare necessariamente alla Mercafir che allunga i tempi, i costi e genera incertezze in chi vuole fare “fast fast fast” – dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (FdI) – Cosa succederebbe avere un Franchi vuoto 12 mesi l’anno? E, visto l’accordo per il nuovo Centro sportivo a Bagno a Ripoli, gli attuali campini di allenamento della Fiorentina a che uso verranno destinati? Si tratterebbe di un enorme danno urbanistico, ci ritroveremmo con un contenitore vuoto e in disuso: dal rilancio della “Cittadella dello sport” si passerebbe alla “Cittadella dell’abbandono“. Lo scrive l’agenzia di stampa Italpress.

COSI’ CAMPI BISENZIO PROVA A STRAPPARE IL NUOVO STADIO