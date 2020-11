Nardella: “Grazie Iachini, non ha mai perso lo stile. A Prandelli il mio in bocca al lupo”

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, commentando anche il cambio di allenatore di casa Fiorentina: “Saluto e ringrazio Iachini per lo stile che non ha mai perso; una persona molto per bene che ha fatto il suo dovere e ha difeso le sue idee, questo va sempre apprezzato al di là del giudizio tecnico. A Prandelli faccio un grande in bocca al lupo, lo conosco da tanto e molto bene. Mi ricordo quelle belle soddisfazioni che ci ha dato in passato. Mi auguro davvero che possa dare una svolta alla squadra, che comunque sulla carta è un’ottima squadra con ottimi giocatori. Prandelli secondo sindaco? No, no (ride, ndr), c’è già Borja Valero“.