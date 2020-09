Di seguito un estratto dell’intervento del Sindaco di Firenze Dario Nardella ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno: “La conquista della norma sugli stadi è un passaggio storico, lo possiamo dire. Noi sappiamo quanta resistenza c’è in certi ambiti del mondo burocratico, quindi non vorrei tralasciare l’importanza di questa norma che cambierà la storia degli stadi non solo a Firenze ma in Italia. Ora possiamo lavorare veramente ad una profonda ristrutturazione del Franchi, penso possiamo parlare davvero di un “nuovo Franchi”. Credo che i progettisti della Fiorentina siano già al lavoro. Io ho garantito a Barone e lo dirò anche a Commisso la massima collaborazione per portare avanti il progetto dello Stadio”.