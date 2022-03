Nardella conferma: “Con la Fiorentina si è rotto il ghiaccio”

Il primo cittadino conferma il buon esito dell'ultima riunione con la società viola

"Penso che tra noi e la Fiorentina si sia rotto il ghiaccio, semmai ce ne fosse stato. La situazione si è sbloccata: abbiamo dimostrato a città e tifosi che noi facciamo sul serio. Abbiamo trovato risorse pari a quasi cento milioni e ne troveremo probabilmente altre per completare lo stadio. Chi critica perché dice che potevamo utilizzare i soldi pubblici per altro, dico che quei fondi erano destinati a beni culturali ed il Franchi e la Fiorentina lo sono e vanno tutelati. La Fiorentina credo abbia compreso l’impegno della nostra amministrazione; con il direttore generale Barone in questi giorni abbiamo esaminato alcuni aspetti del progetto ed aperto successivamente un tavolo di lavoro comune. Lo scopo di questo dialogo è definire le esigenze specifiche della squadra riguardo allo stadio, ad esempio in merito a sky box, spazi pubblici, bar e ristoranti, tutto ancora da decidere visto che siamo ancora in una fase di progettazione preliminare".