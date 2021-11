Nardella: “Al lavoro per uscire dalla crisi della pandemia. Sul Franchi…”

Le parole del primo cittadino di Firenze

"Lo sport ha subito, come tanti altri settori, l'effetto della pandemia. Però ha anche avuto delle reazioni straordinari grazie a questo tessuto di volontariato e professionisti. Oggi abbiamo tutte le società sportive delle aree di Firenze e siamo al lavoro per uscire definitivamente dalla crisi della pandemia più forti di prima. Ci sono investimenti importanti dai fondi europei per intervenire sugli impianti sportivi, abbiamo 6 milioni di euro. Franchi? Con il Credito Sportivo abbiamo collaborazioni su vari fronti, anche su realizzazione di impianti d'interesse culturale, piste ciclabili. E stiamo collaborando anche con il Franchi. Questa collaborazione per noi è molto buona. Non siamo abituati a fare i solisti, ci piace lavorare in squadra."