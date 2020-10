Nappi: “Io sto con Iachini. In attacco scelga un titolare, ecco il modulo che consiglio”

L’ex attaccante viola Marco Nappi ha parlato a Lady Radio:

Iachini? Sto con Beppe, ha dimostrato il suo valore e dopo il lockdown ha fatto una buona seconda parte di campionato. La Fiorentina è in costruzione, deve trovare un attaccante centrale forte fisicamente. Milik non è venuto, ma uno con le sue caratteristiche potrebbe completare la squadra con Ribery e Callejon sugli esterni. Gli altri attaccanti viola? Ci sono molti ragazzi in rosa, bisogna provare. È vero che Beppe è già sulla graticola e si pensa già ad un altro allenatore, ma fossi in lui valuterei Cutrone in un 4-3-3. Si tratta di fare una scelta su un giocatore e dargli 2-3 partite di tempo, altrimenti qui in Italia poi ci rimette l’allenatore se non arrivano i risultati. Vlahovic è più un trequartista, i due centrali per me sono Cutrone e Kouamè.