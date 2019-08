Napoli, verso la Fiorentina. Ag. Malcuit: “Difficile che possa esserci per la gara”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin:

Kevin è in fase di recupero, sta molto meglio e presto tornerà a disposizione. Non ho visto le sfide del Napoli con il Barcellona, ma ho seguito quelle contro Liverpool e Marsiglia. È difficile pensare chi potrebbe scendere in campo la prima giornata contro la Fiorentina, Ancelotti sta dando spazio a tutti e sta cambiando tanto, come è giusto che sia in questo periodo precampionato.