Qui Napoli, il report sull’allenamento: out un titolare per sintomo influenzale

A rischio la gara contro la Fiorentina?

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Napoli ha reso noto il report sull'allenamento odierno. Nel comunicato si legge come un titolare non abbia partecipato alla seduta per dei sintomi influenzali. Questo il contenuto:

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 15. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di torello. Successivamente seduta tattica e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Ounas, Malcuit, Di Lorenzo e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Rrahmani non ha partecipato all'allenamento per un leggero stato influenzale.