Napoli già in Europa League. Per il settimo posto la lotta coinvolge sette squadre

La vittoria della Coppa Italia assicura l’Europa League ai partenopei, che grazie alla vittoria sulla Juventus si guadagnano l’accesso diretto per manifestazione europea. Vista la classifica (LEGGI) sarà invece bagarre fino alla fine per garantirsi l’ultimo posto disponibile per giocare in Europa la prossima stagione. Il Milan in questo momento è proprietario del settimo posto anche se Verona e Parma, entrambe con una gara da recuperare, potrebbero scavalcare i rossoneri già in questo weekend. Per il Corriere dello Sport, la lotta si estende anche alle altre emiliane: Bologna e Sassuolo. Rientra nella partita anche il Cagliari, che dopo un inizio di stagione scoppiettante, rischia di concludere la stagione in una posizione anonima della classifica. Infine troviamo la Fiorentina, che con i suoi 30 punti potrebbe rientrare clamorosamente in lotta per i preliminari europei. Il calendario favorevole, sulla carta, potrebbe garantire una netta ripresa per la squadra di Beppe Iachini. Anche se il quadro verrà definito al meglio dopo le prime partite di questo intenso rush finale.