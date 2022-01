FORMAZIONI UFFICIALI – Riecco Drago e Nastasic, Castro dal 1′. Out Ikoné e Piatek

Le scelte di Spalletti e Italiano per Napoli-Fiorentina:

Nel prepartita di Napoli-Fiorentina arrivano le scelte ufficiali di Spalletti e Italiano per l'ottavo di Coppa Italia del "Maradona". Scelte obbligate per il tecnico azzurro, alle prese con diverse assenze tra Covid, infortuni e Coppa d'Africa, mentre l'allenatore viola conferma per sei/undicesimi la squadra che ha perso malamente a Torino: torna Dragowski, conferma per Castrovilli. Dal 1' anche Saponara e Venuti, con Nastasic che sostituisce Quarta al centro della difesa.