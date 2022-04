Napoli-Fiorentina, il profilo dell’arbitro Mariani

Il profilo di Maurizio Mariani arbitro designato da Rocchi per la gara di domani pomeriggio fra Napoli e Fiorentina.

Simone Pagnini

Uno dei migliori della scuderia arbitrale per Napoli-Fiorentina . Il designatore Gianluca Rocchi ha infatti designato uno dei suoi migliori arbitri per la gara di domenica al Maradona che vede di fronte il Napoli che è in piena lotta per il titolo e la Fiorentina di Italiano in corsa per un posto in Europa. Visto l’importanza del match la scelta è andata sull’internazionale Maurizio Mariani di Aprilia.

La scelta di Mariani è corretta visto, come detto, che le due squadre si stanno giocando molto, ragion per cui occorre esperienza, carattere e personalità requisiti in possesso a Mariani. Sarà la sua dodicesima gara in stagione in serie A e ritrova i viola dopo Fiorentina-Torino alla seconda giornata dove si imposero i ragazzi di Italiano per 2-1. I precedenti con il Napoli sono due: contro Atalanta e Venezia con una vittoria con i veneti e una sconfitta con i bergamaschi.

Mariani è un arbitro di ottima personalità predilige il dialogo con i calciatori e in certi casi cerca anche di spiegare le decisioni prese . Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari è molto preciso ma restio ad sventolare i cartellini, ma l’importante è che con lui non si protesti in maniera plateale. Come si dice in questi casi, designazione anche blindata con un Var al top come Luca Banti .