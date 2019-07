Nantes, si presenta Lafont: “Trattativa rapida, le aspettative non mi preoccupano”

Alban Lafont, ex portiere della Fiorentina, è stato presentato dal Nantes. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti:

La trattativa per venire qui è stata veloce. Mi hanno offerto un progetto interessante ed ambizioso, per questo ho scelto di accettare. La storia di questa club è importante, è uno dei più importanti del calcio francese. Mi sto inserendo nel gruppo, per fortuna conosco alcuni giocatori dalle nazionali giovanili, fra loro Thomas Basila, Elie Youan, Imran Louza o Wesley Mustache. Quando sono entrato nello spogliatoio mi sono dovuto presentare cantando una canzone e ho scelto un pezzo di Niska e Booba (ride, ndr). Sono qui per giocare, per dare il meglio e per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Le aspettative non mi preoccupano, so cosa posso fare. Spero che faremo meglio della scorsa stagione.