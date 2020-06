Nani: “Iachini ha fatto un ottimo lavoro, sbagliato giudicarlo su una partita. E Spalletti…”

Di seguito un estratto dell’intervento dell’ex direttore sportivo del Brescia Gianluca Nani ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Iachini? Un allenatore non può essere valutato su una partita, devi vedere il lavoro che fa durante la settimana, il rapporto che sviluppa con i giocatori, e a me pare abbia fatto un ottimo lavoro. Fino allo stop la Fiorentina aveva fatto un ottimo campionato, esprimendo un buon gioco e ottenendo dei buoni risultati. Spalletti? Da tifoso di calcio spero non stia fermo ancora un anno, è un grande allenatore e vorrei rivederlo in campo. La partita con il Brescia? Sarà sicuramente una partita importante, ma lo saranno tutte da qui alla fine a maggior ragione se si pensa che saranno tutte molto ravvicinate”.