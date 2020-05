Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Tele Lombardia. Tra gli argomenti anche Radja Nainggolan, tornato in Sardegna, in prestito dall’Inter, sul quale da tempo si muove la Fiorentina.

Parliamo di un giocatore di grandissima personalità e anche l’Inter ha cercato di prendere giocatori del genere, come Godin che magari ha fatto meno bene. Radja ha grandissima personalità e farebbe comodo ai club di primissima fascia: se lo rivorrà in rosa, potrà fare solo un affare, se deciderà di non tenerlo ci saremo anche noi. Dipende tutto dall’Inter, il cartellino è loro e dovranno decidere loro cosa fare.