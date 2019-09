Muriel & Simeone, i due ex in gol. Ma la Fiorentina spera di rifarsi con Pedro e Vlahovic

In attesa delle ultime tre gare del terzo turno di campionato, Luis Muriel è tra i tanti capocannonieri del torneo a quota tre, grazie anche al rigore trasformato oggi nel lunch-match di Genova. Dopo una manciata di ore, è arrivato pure il gol di Giovanni Simeone, il primo dell’argentino con la maglia del Cagliari, realizzato in quel di Parma. Con l’infortunio di Pavoletti, tutto il peso o quasi dell’attacco rossoblù è sulle spalle del Cholito, che ha scelto la Sardegna per rilanciarsi dopo un anno difficilissimo a Firenze. Il colombiano, invece, sta confermando le sue grandi doti, segnando a ripetizione con la maglia dei bergamaschi e pure in Nazionale. E la Fiorentina, cosa pensa in merito? I viola e Daniele Pradè sono tranquilli. Il club gigliato ha scelto di puntare su due giovani forti come Dusan Vlahovic e Pedro, che aspettano il loro momento per dimostrare di meritare l’occasione.