Muriel, il Siviglia conferma: stop di due mesi per il colombiano

Luis Muriel ha già terminato la sua Copa America dopo l’intervento duro di Paredes Si temeva la rottura del crociato, la diagnosi è leggermente migliore ma non troppo in quanto il presidente della Federazione colombiana Ramon Jesurun ha fatto sapere a Win Sports che il giocatore ha riportato una lesione al legamento collaterale del ginocchio sinistro e sarà costretto ad abbandonare la Copa America e ad osservare almeno due mesi di stop. Diventa a questo punto molto improbabile il riscatto da parte della Fiorentina o un eventuale acquisto da parte dell’Atalanta di cui si è parlato di recente. Anche il Siviglia conferma sul proprio sito ufficiale l’entità dell’infortunio attraverso un comunicato: per Muriel la prossima stagione partirà già in salita.