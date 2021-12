Multe al Franchi: sono 44 le sanzioni per mancato utilizzo della mascherina

I Controlli della questura di Firenze al Franchi ha portato a 44 sanzioni per mancato rispetto delle norme anti-Covid

Sono 44 i tifosi multati per non aver indossato la mascherina durante il match tra Fiorentina e Salernitana. Come riportato da Repubblica.it, la questura ha eseguito i soliti controlli per garantire il rispetto delle regole anti-Covid con 39 sanzioni in Curva Fiesole e 4 in tribuna. La digos di Firenze è in contatto con la questura di Salerno per eventuali sanzioni anche per il settore ospiti.