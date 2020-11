L’opinione: “Amrabat? Dategli tempo e prenderà per mano la Fiorentina”

Malù Mpasinkatu, direttore sportivo, esperto di calcio africano e opinionista, è intervenuto a Contro Calcio social tv per parlare di Sofyan Amrabat:

Amrabat è stato un grande colpo di Pradè ma non sta rendendo. Come mai? Ancora non sta bene fisicamente al 100%. Ha ottima tecnica e visione di gioco ma gli serve il supporto della condizione fisica che al momento non c’è del tutto ma è solo questione di tempo. Quando c’è un cambio in panchina si riparte tutti da zero, si rivedono ruoli e gerarchie. Per questo sarà interessante vedere come impiegarlo. Un’ipotesi è come centrocampista davanti la difesa, magari affiancato da Pulgar, nel 4-2-3-1. Su di lui non ho dubbi: si prenderà il centrocampo della Fiorentina. Visto il blasone, la storia, visti gli investimenti e il lavoro di Pradè la squadra deve fare di più. Tornando ad Amrabat, il centrocampista viola ha fatto bene con il Marocco. Sono sicuro che è tornato ancor più carico.