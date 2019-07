Morte Astori, Galanti: “Strain non modificabile, sono sereno”

Ha risposto alle domande per novanta minuti e ha detto di non aver mai redatto un documento medico falso, il professor Giorgio Galanti interrogato questa mattina a Firenze dal pm Antonino Nastasi nell’ambito dell’inchiesta-bis aperta dalla procura di Firenze sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Indagato per omicidio colposo, ha parlato del certificato medico relativo allo Strain che in realtà, secondo l’accusa, il calciatore non sarebbe mai stato sottoposto: “Lo strain è un esame che si ricava dall’ecocardiogramma. Non è stato fatto dopo, l’esame è immodificabile, non c’è nessuna condizione (per cui sarebbe stato modificato n.d.r.). Sereno? Assolutamente sì” ha riferito all’uscita dalla procura.