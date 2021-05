Morabito: “Fiorentina, con Vlahovic serve pazienza ma lui sia grato al club”

Il noto agente ed intermediario di mercato Vincenzo Morabito ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sulla situazione contrattuale dell’attaccante viola Dusan Vlahovic: “Con la situazione di Vlahovic...

Il noto agente ed intermediario di mercato Vincenzo Morabito ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per dire la sua sulla situazione contrattuale dell'attaccante viola Dusan Vlahovic: "Con la situazione di Vlahovic bisogna avere pazienza. La Fiorentina ha ancora due stagioni a disposizione per trovare un accordo con il giocatore, certo è che assare due anni a trattare tutte le settimane sarebbe devastante per il ragazzo dal punto di vista psicologico, tanto più considerata la giovane età. Ora non voglio certo dire all'agente come comportarsi, ma credo serva agire con razionalità, la Fiorentina ha puntato su di lui e lo ha fatto giocare titolare e lui deve essere grato al club. Ad ogni modo, è chiaro che se si dà al giocatore un valore di mercato elevato a questo valore deve corrispondere un ingaggio altrettanto importante".