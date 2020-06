Morabito (ag. Fifa): “Un acquisto viola di gennaio può diventare un giocatore molto importante”

Ospite telefonicamente al Pentasport di Radio Bruno Toscana, l’agente Fifa Vincenzo Morabito ha parlato di alcuni elementi della rosa di Beppe Iachini:

Stasera vedremo in campo Patrick Cutrone, un attaccante molto interessante e che ha fatto bene a lasciare il Wolverhampton, considerando la presenza nello stesso ruolo di Raul Jimenez. Chi mi piace davvero tanto è Igor: se ne dice un gran bene in giro e può diventare un giocatore davvero importante. Anche se il suo ruolo non è quello in cui dovrebbe giocare stasera (esterno di un centrocampo a cinque, n.d.r.), lo vedo meglio nel terzetto dietro oppure come terzino sinistro di una linea a quattro.