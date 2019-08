Monza, Brocchi: “Firenze mi ha dato tanto, bello giocarcela con la Fiorentina”

Ex viola e attuale allenatore del Monza, Christian Brocchi ha parlato della prossima sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina. Le sue parole riprese da Tuttosport:

Monza non c’entra niente con la Serie C. Vittoria sul Benevento? Avevo studiato gli avversari ma non mi aspettavo una vittoria così, con quattro gol ad una squadra di categoria superiore. Sono soddisfatto nel vedere una squadra capace di soffrire e gestire una partita complicata. Adesso avremo l’opportunità di andare a giocare a Firenze, contro una squadra di massima serie che mi ha dato tanto a livello personale sia nell’aspetto calcistico che in quello umano.