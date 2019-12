Montiel, rientro vicino dopo l’infortunio al quadricipite

Si era infortunato alla clavicola e poi Tofol Montiel ha subìto un altro stop a causa di un problema muscolare al quadricipite durante un allenamento con la prima squadra. Come scrive La Nazione, il rientro in gruppo del giovane esterno spagnolo è comunque vicino, in attesa di capire quale sarà il suo futuro a gennaio: c’è infatti la possibilità che lo spagnolo venga ceduto in prestito per offrirgli la possibilità di misurarsi con i professionisti. Anche la scorsa estate si erano fatte avanti alcune squadre di serie B, ma la Fiorentina preferì confermarlo. Tra l’infortunio e le scelte di Montella, ha giocato solo 26 minuti in Coppa Italia con il Monza.