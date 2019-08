Montiel: “Prima guardavo Ozil, ma adesso c’è Montiel. Il mio obiettivo è lottare per un posto qua”

Abbiamo giocato da Fiorentina. Io lavorerò ogni giorno per lottare per un posto nella Fiorentina. Il Real mi voleva? Si parla di passato, penso al presente. Devo rimanere lottando sempre per un posto. Ho sempre guardato a Ozil, ma adesso sono Montiel. So che a livello fisico sono debole, ma devo fare il mio gioco, sapere quali sono i miei punti forti. Sto lavorando con tutto lo staff per raggiungere il livello più alto possibile. Sapevo che sarebbe stato difficile, ma il mio obiettivo è rimanere qua. Obiettivo? Migliorare le statistiche dello scorso anno.