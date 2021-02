Monti: “Un campionato del genere non è degno di questa città”

Gianfranco Monti, noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno:

“Una partita che la Fiorentina poteva vincere, ma non si può ragionare con il senno del poi. Si devono analizzare le colpe, e mi dispiace per Dragowski, che è un portiere che terrei stretto. Sul primo gol secondo me sbaglia molto Vlahovic, che si abbassa. Si vede la mano di Prandelli, ma una partita così lascia davvero l’amaro in bocca. Mi aspetto di più da tanti giocatori, Castrovilli per esempio che sembra spento. Cambi? Va analizzata una situazione molto più ampia. Non capisco perchè non giochi Callejon, è un lusso che non sfruttiamo. Spero di sfangare questa stagione, ma serve una grande strategia per il futuro. Un campionato del genere non è degno della nostra città e di noi tifosi”.