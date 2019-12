Monti: “Solo noi potevamo perdere con questo Torino. Squadra non al passo della società”

Il noto conduttore radiofonico e tifoso viola Gianfranco Monti, ha parlato a Radio Bruno Toscana:

Solo noi potevamo perdere con questo Torino. Mi sembrava di vedere una partita di amatori. La colpa va suddivisa. Ero molto contento del fatto che la squadra sia composta da giovani, ma vedo che manca di carattere. Spero che a gennaio arrivi un giocatore sopra i 25 anni che tenga in mano la squadra. Commisso sta investendo. La società sta facendo bene, ma la squadra non sta tenendo il passo della società. Cambiare Montella? Ok, ma facciamo dei nomi papabili. Spalletti verrebbe a gennaio con questa squadra? E’ una bega che ci siamo creati e le gare con Inter e Roma non aiutano. Secondo me l’unico allenatore disposto a venire fino al termine della stagione a Beppe Iachini.