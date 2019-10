Monti: “Rosa con pochi ricambi. Ma Caceres fa la differenza”

Intervenuto nel corso del Pentasport a Radio Bruno il tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato dei temi di casa Fiorentina: “Pensavo la rosa fosse un po’ più larga, oltre a Benassi, Vlahovic e Boateng non vedo grosse alternative per i titolari. Se saremo in buona posizione a dicembre non ho dubbi che la Fiorentina vada sul mercato a prendere due giocatori importanti. La rosa della Lazio ci è superiore. Caceres? Quando arrivò a Firenze mi auguravo che reggesse dal punto di vista fisico, è un calciatore che ora come ora fa la differenza, è l’ago della bilancia della difesa viola. Se Milenkovic e Pezzella sbagliano qualcosa sanno che c’è lui a proteggerli, e anche Dalbert”.