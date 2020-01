Monti: “Pradè non ha aiutato Iachini. Ma il ds ha sicuramente una strategia”

Intervenuto a Radio Bruno, il tifoso viola Gianfranco Monti ha parlato del momento viola in vista della partita di Coppa Italia contro l’Inter: “Mi piace lo stile di Conte, ma non le lamentele. Stanno comprando bene, domani ci scontreremo contro una corazzata però voglio che la Fiorentina se la giochi, anche se in difesa e a centrocampo non siamo messi benissimo. Ho saputo che nell’allenamento di venerdì, Iachini ha lavorato moltissimo sugli schemi utilizzando il pallone solo per dieci minuti su un’ora: per la Fiorentina che abbiamo visto contro il Genoa non sembrava…”.

Sul mercato: “Ho molta fiducia in Pradè, non ho niente contro di lui, ma non ha aiutato Iachini. Siamo arrivati alle ultime ore, ma la stagione va avanti e domani ci sarà spazio per Eysseric e Badelj. Sicuramente il ds e la società stanno seguendo una precisa strategia”.