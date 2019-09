Il conduttore radiofonico e noto tifoso viola Gianfranco Monti è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Penso che sia la Juventus più forte degli ultimi anni. Non dobbiamo pensare al cambio di Montella che ha in mano il futuro della Fiorentina e il suo. Sento e vedo poca pazienza nei confronti di Montella, il rapporto è quasi nullo. Quasi tutti lo criticano. Sento un po’ di puzza di bruciato. La Fiorentina è ancora un cantiere aperto, bisogna coccolare la squadra. Chiesa? Sono stati commessi errori da parte di Chiesa e della società. Chiesa si è messa in un angolo. Non ha mai parlato, ma conosciamo il linguaggio dei segni. Credo che sia in fase di recupero. Devono gestirlo meglio. Se fa muro contro muro, è un casino, Commisso ha detto che lo vuole dentro la Fiorentina.