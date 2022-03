Monti: “Avrei firmato per un punto. Ikoné? Mi ha fatto diventare matto”

Gianfranco Monti ha parlato della partita pareggiata dalla Fiorentina sabato contro l'Inter e dove deve migliorare Ikoné

Il tifoso viola e conduttore televisivo, Gianfranco Monti, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport della sfida di sabato e delle qualità di Ikoné: "Due punti persi o uno guadagnato? Dico la seconda, perché se me l'avessero detto prima avrei firmato. Ovvio che dopo averla vista giocare, avrei sperato in un qualcosa in più, ma non ci possiamo lamentare. È bello vederla giocare così, peccato che si faccia sempre quel errore che ci rovina la partita".